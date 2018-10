In Berlin-Spandau sind fünf Menschen bei einer Notbremsung eines Busses der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) leicht verletzt worden.

Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall an der Bushaltestelle am Altstädter Ring am Morgen. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten die fünf Leichtverletzten und brachten diese in umliegende Krankenhäuser.

Warum der Fahrer bremsen musste, war zunächst nicht bekannt.