Berlin will Touristen verstärkt in die Kieze außerhalb des S-Bahnrings locken. Da stellt sich die Frage: Was gibt es eigentlich zu entdecken in Hellersdorf, Köpenick, Lichterfelde oder Reinickendorf? Wir sammeln Ihre Ideen!

Tausende Touristen rammeln täglich zum Reichstag, Alexanderplatz oder Brandenburger Tor. An Sommerabenden kracht die Admiralbrücke fast unter der Last biertrinkender Menschen zusammen, in der Simon-Dach-Straße und anderen Kiezen sind die Bürgersteige hoffnungslos überfüllt.

Die landeseigene Tourismusgesellschaft visitBerlin wird deshalb künftig die zwölf Bezirke beraten: Eine bezirksübergreifende Themenroute soll weltweit vermarktet werden, um Besucher von ausgetretenen Pfaden locken sollen.

Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Was sollten Touristen in Berlin außerhalb des S-Bahnrings unbedingt gesehen haben? Wir sammeln Ihre Ideen in unserer Karte.

