Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat mehr Kontrollen an den Gerichten der Hauptstadt angekündigt. "Die Wachtmeister sprechen von einer gestiegenen Aggressivität", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch. Gerade "Reichsbürger" hätten keine Hemmungen, Staatsbedienstete anzugreifen. "Reichsbürger" erkennen die Gesetze der Bundesrepublik nicht an.

Der gewachsenen Gewaltbereitschaft soll die Vereinheitlichung der Sicherheit an den 14 Gerichten entgegenwirken. Die Eingänge werden künftig laut Behrendt intensiver und durchgängig kontrolliert. Der Empfang wird mit Pfefferspray und Schlagstöcken ausgerüstet, die Mitarbeiter des Wachdienstes erhalten 440 Schutzwesten.