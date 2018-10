Wie eine Polizeisprecherin der mecklenburgischen Seenplatte am Montag erklärte, hätten sich am Wochenende Hundehalter aus Berlin gemeldet und die vier noch fehlenden Welpen zurückgegeben. Alle verkauften Welpen seien in Berlin gewesen und am Samstagabend nach Hause zurückgekehrt, bestätigte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Montag. "Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass alle zehn Welpen wieder zu Hause sind. Die Käufer der verbleibenden vier Welpen haben sich alle gemeldet. Danke dafür!", twitterte die Polizei indes. Sie ermittelt in dem Fall gegen eine Frau aus der Region und mögliche Komplizen.