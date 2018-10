Für seine Beteiligung an einer Serie von Betrügereien mit Urlaubsunterkünften ist ein 28-Jähriger vor dem Berliner Landgericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Der Angeklagte sei als Mitglied einer Bande an 71 Taten mit einem Schaden von rund 139.000 Euro beteiligt gewesen, begründeten die Richter am Mittwoch ihr Urteil. In den Schuldspruch gegen den geständigen Mann bezog die Kammer eine Vorstrafe wegen ähnlicher Betrugsfälle ein.