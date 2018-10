Im Berliner Tiergarten kann man gerade ein ungewöhnliches Phänomen beobachten: An einigen Stellen sind die Gewässerpegel bis zu 40 Zentimeter niedriger als üblich, an anderen höher. Laut der Umweltverwaltung sind hier Biber am Werk.

Sorgen um die Roten Amerikanischen Sumpfkrebse, die in Tiergarten-Gewässern leben, müssen sich Tierfreunde laut Ehlert nicht machen. Die Tiere wanderten bei Wasserknappheit an besser versorgte Stellen - sie sind genügsam und bestens in der Lage, sich anzupassen. "Das wird kaum Auswirkungen auf die Krebse haben." In diesem Sommer wurden erstmals tausende Exemplare der invasiven Art von einem Fischer gefangen und zum Verzehr verkauft.