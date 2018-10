Bild: dpa/Rückeis

Doch nicht nur Menschen, auch Tiere zieht das Tempelhofer Feld an: Schäfermeister Knut Kucznik aus Altlandsberg in Brandenburg brachte im Oktober 2018 etwa 100 Schwarzkopf-Schafe zum Grasen auf die Fläche in Berlin-Tempelhof und betrieb dort acht Tage lang traditionelle Landschaftspflege.