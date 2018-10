Zum dritten Mal in drei Monaten muss in der Potsdamer Innenstadt eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Es handelt sich um eine 250-Kilo-Bombe, die Evakuierung betrifft rund 3.000 Anwohner. Auch mehrere Ministerien und die Staatskanzlei können nicht öffnen.

In Potsdam wird am Mittwoch erneut eine 250 Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft . Sie war bei planmäßigen Erkundungsmaßnahmen auf dem Gelände eines ehemaligen Tramdepots entdeckt worden.

Bombenentschärfung am Mittwoch in Potsdam

Die Mitarbeiter der Staatskanzlei und mehrerer Ministerien kommen zunächst nicht in ihre Büros. Die Bewohner von Pflegeheimen müssen die Einrichtungen verlassen. Straßenbahn- und Buslinien sind betroffen. Während der Entschärfung fahren zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und dem S-Bahnhof Babelsberg keine Züge.

Wie lange die Sperrung dauern werde, sei, so die Landeshauptstadt Potsdam, nicht abzusehen. Sie hänge von der Kooperation der im Sperrkreis lebenden Menschen und vom Zustand des Zünders ab.

Im betroffenen Stadtgebiet waren bereits am 3. August und am 13. September Bomben entschärft worden. Bei der Sperrung im am 3. August dauerte die Sperrung bis 15 Uhr, weil die Sprengung mehrfach verschoben werden musste. Am 13. September hingegen konnten die Sperrungen schon zur Mittagszeit wieder aufgehoben werden.