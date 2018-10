dpa/Markus C. Hurek

Feuer am S-Bahnhof Grunewald ausgebrochen

Am S-Bahnhof Grunewald hat es am Donnerstagmorgen ein Feuer gegeben. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24 sagte, waren die Einsatzkräfte um kurz nach fünf Uhr alarmiert worden. In Brand geraten waren ein Schuppen und Teile eines Bahnhofsrestaurants.

Inzwischen ist der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass wegen des Brandes die Züge der S7 für etwa eine Stunde nicht am Bahnhof Grunewald halten konnten.