Nach dem Hochhaus-Brand in Berlin-Friedrichsfelde ist ein 75-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann, bei dem es sich um den Mieter der in Brand geratenen Wohnung handelt, sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag mit.

Das Feuer war am Sonntagabend im 14. Stock eines 19-geschossigen Hochhauses in der Baikalstraße ausgebrochen. Gegen 21.30 Uhr war die Feuerwehr gerufen worden. Neben dem 75-Jährigen, der schwere Brandverletzungen erlitten hatte, retteten die Einsatzkräfte retteten eine weitere Person, die noch am Einsatzort versorgt werden konnte. Zwei Nachbarn wurden ebenfalls in Sicherheit gebracht.

Das Feuer war bis zum Montagmorgen gelöscht. "Die Löscharbeiten dauerten etwas länger, da die Wohnung im 14. Stock ziemlich voll war mit Einrichtungsgegenständen und anderen Sachen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.