Mann bei Brand in Berlin-Friedrichsfelde schwer verletzt

Feuer in Hochhaus inzwischen gelöscht

In Berlin-Friedrichsfelde ist am späten Sonntagabend eine Person bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Das Feuer brach im 14.Stock eines 19-geschossigen Hochhauses in der Baikalstraße aus. Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen.