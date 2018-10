imageBROKER/Jochen Tack Audio: radioBerlin 88,8 | 06.10.2018 | Nachrichten 8:30 Uhr | Bild: imageBROKER/Jochen Tack

Einsätze der Berliner Feuerwehr - Mehrere Verletzte bei Bränden in Wedding und Marzahn

06.10.18 | 12:26

In zwei Mehrfamilienhäusern in Berlin musste die Feuerwehr in den vergangenen Stunden Brände löschen.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wedding wurden in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Schuhregal im Hausflur im vierten Stock gebrannt. Bewohner bemerkten gegen 2 Uhr Brandgeruch und alarmierten Polizei sowie Feuerwehr. Die Feuerwehr war dann mit 34 Kräften im Einsatz.



Sieben Bewohner mussten noch vor Ort in der Wedddinger Lüderitzstraße ärztlich behandelt werden. Drei Frauen im Alter von 32, 39 und 41 Jahren sowie ein 25-jähriger Mann kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung.



Brand auch in Marzahn