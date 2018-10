Wegen eines Feuers in einem Oberstufenzentrum in Berlin-Tempelhof mussten am Montag 1.000 Schüler und Lherer das Gebäude verlassen. Die Schule an der Dudenstraße wurde geräumt, weil ein Teil des Gebäudes komplett verraucht war.

Grund für die Rauchentwicklung war ein brennender Handtuchspender in einer Toilette im ersten Stock der Schule, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb.

Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten den Brand. Anschließend konnte Schüler und Lehrer in das Gebäude zurückkehren.