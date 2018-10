Mehr als 50 Bewohner einer Senioreneinrichtung in Premnitz (Havelland) mussten am Donnerstagabend wegen eines Brandes ihre Wohnungen verlassen. Sechs Menschen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 80-jährige Bewohnerin wurde zusammen mit ihrem Pfleger per Feuerwehrleiter von einem Balkon des fünfgeschossigen Gebäudes in der Friedrich-Engels-Straße gerettet.

Das Feuer war nach den bisherigen Ermittlungen am frühen Donnerstagabend in der Küche der Wohnung der 80-Jährigen im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Am Freitag untersuchten Brandermittler des Landeskriminalamtes die Wohnung nach möglichen Brandursachen und befragten Anwohner. "Wir gehen derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus", sagte eine Polizeisprecherin.

Auch am Freitag konnten noch nicht alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. "Die dritte Etage ist unbewohnbar", sagte die Sprecherin. Neun Bewohner mussten in anderen Einrichtungen für betreutes Wohnen untergebracht werden. An den Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Premnitz und Rathenow beteiligt.