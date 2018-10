Vier Menschen bei Wohnungsbrand in Neukölln verletzt

Vier Menschen sind am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Feuerwehr bei Twitter mitteilte.

Rund 100 Rettungskräfte fuhren demnach am Abend in die Sonnenallee und löschten das Feuer. Wie es zu dem Brand in dem Wohnhaus kam, ist noch unklar.