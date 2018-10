Mindestens acht Automaten in Brandenburg

Im polnischen Wroclaw hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlicher Geldautomatensprenger festgenommen. Der Zugriff erfolgte in Zusammenarbeit von Zielfahndern aus Brandenburg mit polnischen Einsatzkräften.

Der 33 Jahre alte Mann soll laut Polizei als Mitglied einer Bande an acht Geldautomatensprengungen in Brandenburg beteiligt gewesen sein. Er wurde in Polen bereits wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt.