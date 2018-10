Bild: dpa/Andreas Gebert

Hebammen-Mangel - Geburtsstation in Nauen muss dichtmachen

04.10.18 | 18:26 Uhr

Seit 2014 gibt es in Brandenburg einen wahren Babyboom - auch im Landkreis Havelland. Kreißsäle werden also dringend gebraucht, doch die Geburtsstation in der Havelland-Klinik in Nauen muss nun geschlossen werden: Zwei der fünf Hebammen haben gekündigt.



In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Geburten in Brandenburg fast durchgehend gestiegen: Von 18.355 im Jahr 2013 auf 20.337 im Jahr 2017 - und der Trend hält weiter an. Doch der Babyboom bereitet zunehmend Probleme, denn so schnell, wie die Kinder kommen, können Hebammen gar nicht ausgebildet werden.

Zwei Hebammen haben spontan gekündigt

Auch nicht in der Havelland-Klinik Nauen. Dort ist die Entbindungsstation seit dieser Woche geschlossen - denn innerhalb der vergangenen zwei Wochen haben zwei der fünf festangestellten Hebammen gekündigt - und mit drei Hebammen lasse sich ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb eines Kreißsaals eben nicht aufrechterhalten, sagte Babette Dietrich von der Havelland-Klinik am Donnerstag dem rbb. Die Gründe für die Kündigungen seien unbekannt, allerdings vor allem der Schichtdienst ein Problem, sagte Dietrich der rbb-Welle Radioeins. Die Klinik treffe jedenfalls keine Schuld, zumal derzeit drei Hebammen-Schülerinnen in der Ausbildung seien. Fertig ausgebildete Hebammen ließen sich aber nicht so schnell finden, die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei angespannt.

"Hebammen sind rar"

Schuld ist der bundesweite Mangel an Fachkräften - das ist auch im Brandenburger Gesundheitsministerium bekannt: "Hebammen sind rar wie Goldstaub", sagt Gabriel Hesse, stellvertretende Pressesprecher von Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Gesundheitsministerium wirbt um Hebammenschülerinnen

Die Klinik in Nauen, sagte Hesse rbb|24 am Donnerstag, werde sich aber "schnellstmöglich" um Ersatz bemühen. Erst im November vergangenen Jahres sei an der Eberswalder Gesundheitsakademie die zweite Hebammenschule in Brandenburg eröffnet worden. Wer eine Ausbildung zur Hebamme machen wolle, habe ausgezeichnete Chancen, sagte Hesse.

Laut Gesundheitsministerium ist die Zahl der Geburtsstationen in Brandenburg von 1990 bis heute von 40 auf 25 zurückgegangen. Zieht man Nauen noch ab, sind es derzeit nur noch 24. Auch die Zahl der Hebammen ist viel zu gering. Weniger als 250 Hebammen (fest angestellte und sogenannte Beleg-Hebammen) arbeiten in den Kliniken. Daneben gibt es etwa 400 freie Hebammen, wobei diese Zahlen laut Ministerium von 2017 stammen.

Gerade für die freien Hebammen ist die Lage in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden. Für die obligatorische Haftpflichtversicherung verlangen die deutschen Versicherer mehr als 6.000 Euro pro Jahre, was für viele der Geburtshelferinnen einfach zu viel ist. Der Deutsche Hebammenverband fordert daher seit Jahren ein öffentliches Modell ähnlich der gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Liste der Geburtskliniken in Brandenburg finden Sie hier [externer Link].

Sendung: Brandenburg Aktuell, 04.10.2018, 19.30 Uhr