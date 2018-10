In der Lieberoser Heide in Südbrandenburg brennt es erneut. Das neue Feuer erstreckte sich am Sonntag in der Nähe von Groß Liebitz (Landkreis Dahme-Spreewald) auf einer Fläche von rund zwei Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz auf Nachfrage von rbb|24 sagte.

Ein Hubschrauber und die Feuerwehr erkundeten die Lage. Weil sich noch Munition im Boden befinden könnte, dürfen die Flammen nur aus der Luft bekämpft werden. Über Nacht soll eine Brandschutzwache das Feuer beobachten.