In einem Wohngebiet in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist am Freitagabend ein abgestellter Sattelschlepper in Brand geraten. Wie die Nachrichtenagentur NonstopNews berichtet, hatten Anwohner in der Franz-Künstler-Straße gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Dort war der 40-Tonner geparkt. "Ich bin fast von der Couch gefallen", sagte ein Mann am nächsten Morgen. Unmittelbar danach habe der Sattelschlepper in Flammen gestanden.