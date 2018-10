Bild: imago/epd

Feiertagsdebatte - Brandenburg feiert Reformation - Berlin schaut zu

31.10.18 | 19:56

Mit Gottesdiensten, Konzerten und Festen ist am Mittwoch in den ostdeutschen Bundesländern, darunter auch Brandenburg, der Reformationstag begangen worden. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz lud Vertreter aus Politik, Kirchen und Gesellschaft zum Reformationsempfang der Kirchenleitung nach Cottbus ein, darunter auch Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD).

rbb|24-User wollen 31. Oktober als Feiertag

Bis auf Berlin ist der Reformationstag inzwischen in allen Bundesländern im Norden und Osten gesetzlicher Feiertag. Darauf wies am Mittwoch auch der Berliner Bischof Markus Dröge hin. Derzeit wird in Berlin über die Einführung eines weiteren Feiertags diskutiert. Bei einer nicht-repräsentativen Online-Umfrage auf rbb|24 sprachen sich bis zum Mittwochabend 36 Prozent der über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den 31. Oktober aus.

Dröge fordert Engagement gegen Antisemitismus

In seiner Predigt in der der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche rief Dröge am Mittwoch zu einem entschiedenen Engagement gegen Antisemitismus auf. Für die Abwertung des jüdischen Glaubens und der Juden sei in der Kirche kein Platz, betonte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Theologische Debatten dürften nicht dazu beitragen, Ressentiments gegen das Judentum zu schüren und Antisemiten in die Hände zu spielen. Es sei deshalb auch wichtig, dass sich die evangelische Kirche in der zurückliegenden Reformationsdekade zum 500. Reformationsjubiläum sehr kritisch mit Martin Luthers Antijudaismus auseinandergesetzt habe.



Der Reformationstag als Tag der Freiheit

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte in seiner Predigt in der Wittenberger Schlosskirche, der Reformationstag sei ein Tag der Freiheit. Das sei auch das Grundgefühl, "das unser verunsichertes Land" so dringend brauche, so der bayerische Landesbischof.



Er warb für eine neue "Welle der Zuversicht" angesichts gesellschaftlicher Unsicherheiten. "Angst zu machen, ist ohne Segen. Wir haben auch heute allen Grund, die Angstmacher und falschen Ablassprediger zu stellen: Niemand wird dadurch befreit, dass er andere ausgrenzt", betonte der EKD-Ratsvorsitzende. "Nichts wird heiler dadurch, dass man einseitig die Schuld anderen Religionen gibt oder dass man das Schwarze vom Himmel erfindet und Gott zu einem abendländischen, nationalen oder sonst wie verengten Gott macht."



