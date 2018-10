Getränkelaster rast in Baustelle auf A9 - ein Schwerletzter

Ein Getränketransporter ist am Montag auf der Autobahn A9 in eine Tagesbaustelle gerast und mit mehreren Baustellenfahrzeugen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Niemegk (Potsdam-Mittelmark) ein Mensch schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erlitt demnach leichte Verletzungen.

Die Tagesbaustelle in Richtung Leipzig diente der Fahrbahnmarkierung. Wie es zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar.