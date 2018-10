Zwei mutmaßliche Kabeldiebe sind von der Bundespolizei bei Hohen Neuendorf (Havelland) auf frischer Tat gefasst worden. Bei dem Einsatz in der Nacht auf Sonntag seien die Beamten von einem Polizeihubschrauber unterstützt worden, teilte die Bundespolizei mit.



Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte zunächst einen möglichen Buntmetalldiebstahl auf der Bahnstrecke Hohen Neuendorf - Hennigsdorf gemeldet. Mit Wärmebildaufnahmen des Hubschraubers wurden zwei Männer im Gleisbereich auf Höhe des Abzweiges Karo-Ost / Priort beobachtet. Sie hatten bereits zehn bis 15 Meter Kupferkabel geschnitten und in Rucksäcken verstaut. Der Hubschrauber leuchtete das Gelände aus der Luft aus, so gelang es den Zivilfahndern, die zwei 30-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar vor Ort festzunehmen. Sie hatten neben Kabeln auch die Zuführung zu einer Weichenüberwachung entwendet. Die Weichen im betroffenen Bereich mussten stillgelegt werden, so dass der Zugbetrieb nur eingeschränkt möglich war.



Gegen die Männer wird wegen besonders schweren Diebstahls, des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Sie wurden von der Bundespolizei inzwischen wieder freigelassen.