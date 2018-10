BVG verteilt selbst Strafzettel an Falschparker in Berlin

Zwar hätten, so die BVG in einer Pressemitteilung, Mitarbeiter in den vergangenen Jahren mehr als 8.700 Behinderungen allein des Busverkehrs durch falsch geparkte Autos festgestellt, doch anders als zuvor könnten sie jetzt selbst tätig werden. "Wir müssen nicht mehr auf die Polizei warten, sondern sind selbst vor Ort und machen die Fahrer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz rbb|24. Ab 15. Oktober würden Busspurbetreuer und Verkehrsmeister, die sowieso im Einsatz seien, gegen die entsprechenden Falschparker vorgehen. Dazu sei, so die Sprecherin, gemeinsam mit der Senatsverwaltung ein neues Verfahren abgestimmt worden. "Unsere Leute wurden entsprechend ausgebildet und haben jetzt die Berechtigung, Strafzettel auszustellen". Reetz Angaben nach handele es sich derzeit um etwa 30-40 Mitarbeiter, die im Einsatz seien.

Nachdem die BVG mithilfe ihrer neuen Strafzettel eine Anzeige gegen den Halter des Wagens eingeleitet hat, wird die Einleitung eines etwaigen Bußgeldverfahrens von der Bußgeldstelle der Berliner Polizei übernommen.