Durch die Änderung wird leichter erkennbar, welcher Name der Rufname ist - in diesem Fall Christoph. Das gilt allerdings nur, wenn die Namen nicht mit Bindestrich verbunden sind: Carl-Christoph bleibt Carl-Christoph. Ebenfalls nicht ändern kann man die Schreibweise. Auch neue Vornamen hinzufügen oder ungeliebte wegstreichen bleibt tabu.

Die "Ehe für alle" kommt mehr als ein Jahr nach ihrer Einführung auch in der Verwaltung an. Ab 1. November kann sie in den Eheregistern richtig erfasst werden. Bislang gab es dort nur die Einträge "Ehemann" und "Ehefrau", bei schwulen und lesbischen Paaren wurde jeweils einer der beiden an falscher Stelle einsortiert. Das ist nun korrigiert, beide Partner werden als "Ehegatten" erfasst.

Die Musterfeststellungsklage ermöglicht es, dass sich Verbraucher zusammenschließen können, um Grundsatzfragen gerichtlich klären zu lassen. Klagen dürfen allerdings nur bestimmte Verbände. Wer mitmachen will, muss sich in ein Klageregister eintragen, mindestens 50 Betroffene müssen zusammenkommen. Die Betroffenen können so ein Recht auf Schadenersatz zugesprochen bekommen, ohne selbst das Risiko eines Prozesses gegen eine Firma zu tragen. Die erste Musterfeststellungsklage will der Bundesverband der Verbraucherzentralen im Diesel-Skandal gegen Volkswagen einreichen - gleich am 1. November.