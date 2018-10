dpa/Führer Audio: radioBerlin 88,8, 17.10.2018, Ulf Morling | Bild: dpa/Führer

Acht Jahre Haft für Beilattacke - "Das war das Wetterleuchten vor der Tat!"

17.10.18 | 18:06 Uhr

Wegen versuchten Totschlags muss ein 47-Jähriger acht Jahre ins Gefängnis. Der Mann hatte in Berlin-Buckow mit einem Beil auf den Kopf seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau eingeschlagen, auch weil sie so viel Geld hatte. Sie überlebte knapp. Von Ulf Morling

Am Mittag des 8. Februar 2018 kauft Ramiz H. in einem Heimwerkermarkt ein Beil. Kurz danach begibt er sich damit zum Haus seiner von ihm getrennt lebenden Frau in Berlin-Buckow und schlägt mehrfach auf Kopf und Nacken der 44-Jährigen ein. Nur mit Mühe können die Ärzte das Leben Sehrija H.s retten. Das Tatmotiv? Der angeklagte Ehemann sei schlecht damit klar gekommen, dass sie nach einer Millionenerbschaft mehr und mehr das Sagen hatte in der Familie, so die Richter der 32. Schwurgerichtskammer. Er habe sich zurückgesetzt gefühlt.

Ramiz H. fühlt sich zurückgesetzt

1992 haben Sehrija und Ramiz H. in Bosnien geheiratet. In ihrer Ehe mit etlichen Aufs und Abs bekommen sie vier Kinder. Später ziehen sie nach Deutschland und leben in Berlin, größtenteils unter ungesicherten Aufenthaltsbedingungen. Sehrija H. betreut jahrelang eine Seniorin. Als diese stirbt, erfährt die Bosnierin, dass sie über zwei Millionen Euro von der alten Dame erbt. Der plötzliche Reichtum der eher armen Familie habe die "Familiengerechtigkeit" durcheinandergebracht, sagt Verteidiger Nicolas Becker. Der angeklagte Ehemann Ramiz habe sich zurückgesetzt gefühlt, weil die Machtverhältnisse innerhalb der Familie zugunsten der Frau verschoben worden seien. Es gibt Zwistigkeiten unter den vier Kindern, aber auch die Eheleute hätten sich langsam entzweit, so der Verteidiger. "Ob er ihr sagte: Ich bringe Dich um!, oder sie ihm androhte, Hackfleisch aus ihm zu machen, das nimmt sich nicht viel.", sagt Becker im Prozess. Ramiz H. kann es auch nur schwer ertragen, dass sich seine Frau modisch kleidet, wie er es aus seiner Heimat nicht kennt. "Das war das Wetterleuchten vor der Tat", sagt der Verteidiger. Kurz vor der Beil-Attacke kündigt Sehrija H. schließlich ihre Trennung an. Sie macht ihr Testament, in dem der angeklagte Ehemann nicht bedacht wird.

Scheinbare Gelassenheit des Angeklagten

Der Morgen des Tattages brachte das Fass zum Überlaufen für Ramiz H. – davon ist die Schwurgerichtskammer überzeugt. In einem Telefonat teilt Sehrija H. ihrem Mann mit, dass er ausziehen soll und den Sohn, der immer zu ihm halte, gleich mitnehmen könne. Ramiz H. geht zur Sparkasse, hebt Geld ab und besucht einen Onkel. Dann fährt er in einen Baumarkt. Im Gerichtssaal sind die Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu sehen: H. sucht in der Werkzeugabteilung das Beil aus, das dann auf dem Kassenband liegt. Mit stoischer Ruhe steht er minutenlang in der Schlange. Nicht zuletzt diese scheinbare Gelassenheit des Angeklagten lasse erkennen, dass die folgende Tat keine Affekthandlung gewesen sei, sagt der Vorsitzende Richter Matthias Schertz in der Urteilsbegründung.

Tötungsabsicht deutlich erkennbar

Als Ramiz H. schließlich zum Haus seiner Frau kommt, trifft er sie im Vorgarten. Nach einem heftigen Streit zieht er das Beil und schlägt sowohl mit der scharfen, als auch mit der stumpfen Seite immer wieder auf sie ein. Mindestens sechs Mal trifft er. Er schlägt auch dann noch zu, als seine Frau bereits schwer verletzt am Boden liegt. Dann stürmt der 16-jährige Sohn aus dem Haus und drängt seinen Vater von der lebensgefährlich verletzten Sehrija H. weg. Die Überwachungskameras des Hauses haben die Tat beweissicher festgehalten, eine "Tötungsabsicht" sei deutlich erkennbar, so Richter Schertz. Das Teilgeständnis von Ramiz H. habe unglaubhafte "Notwehrelemente" enthalten, hieß es im Urteil. So sei der Angeklagte angeblich davon ausgegangen, dass seine Ehefrau jederzeit ein Messer in ihrer Handtasche hätte zücken können.

Überleben grenzt an ein Wunder

Sehrija H. erleidet mehrere Schädelbrüche und schwere Hirnverletzungen. Sie liegt im Koma, muss mehrfach operiert werden und verbringt sechs Wochen im Krankenhaus. Es grenze "an ein Wunder", dass sie den Anschlag überlebt habe, sagt der Vorsitzende Richter dreimal in der halbstündigen Urteilsbegründung. Bis heute leidet die 44-Jährige unter den Tatfolgen und ist in Behandlung.

"Ich verzeihe Dir!"

"Er hat ein schlimmes Verbrechen begangen, aber er ist kein böser Mann", sagt Verteidiger Becker in seinem Plädoyer im voll besetzten Gerichtssaal. Auf den Zuschauernbänken sind Söhne, Verwandte – und seine Frau, die ihm als Nebenklägerin gegenüber sitzt. Ramiz H. erhebt sich bei seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung: "Ich möchte mich bei allen im Gerichtssaal entschuldigen, bei meinen Kindern, aber vor allem bei meiner Frau. Ich freue mich, dass Du am Leben geblieben bist. Ich bitte Dich, dass Du mir verzeihen kannst." Sehrija H. schluchzt während der Worte ihres Mannes, dann hebt sie ihre Stimme und ruft laut:"Ich verzeihe Dir." Ein Raunen geht durch den Zuschauerraum.

Lange Haftstrafe

Im Urteil betont die Schwurgerichtskammer, dass es offenbar kein Verfolgungsinteresse der Familie des Angeklagten gäbe, sogar "Versöhnungstendenzen" seien zu beobachten. Das zeige sich auch daran, dass sowohl Ehefrau Sehrija, als auch die Kinder die Aussage im Prozess als nächste Angehörige verweigert hätten. Doch die Tat sei an Brutalität kaum zu überbieten, deshalb habe die Kammer die lange Haftstrafe verhängt. Bezogen auf die bosnische Herkunft der Familie betont Richter Schertz: "Die Tat hat nichts mit der Herkunft und schon gar nicht mit der Kultur des Angeklagten zu tun." Es sei ein ganz normaler Schwurgerichtsfall.

