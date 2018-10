Vier Straftäter mit Fußfessel leben in Berlin

Vier von 116 früheren Kriminellen und Gefährdern, die in Deutschland eine elektronische Fußfessel tragen müssen, leben in Berlin. Das zeigen die Zahlen der Gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) im südhessischen Weiterstadt. Drei dieser vier Täter, die weiterhin als gefährlich gelten, müssen die Fußfessel auf Anordnung von bayerischen Gerichten tragen. Für einen war die Berliner Justiz zuständig.

Insgesamt werden in Deutschland immer mehr frühere Straftäter und Gefährder mit elektronischen Fußfesseln überwacht. Die dafür notwendigen Anordnungen der Gerichte seien in den vergangenen zwölf Monaten um fast 20 Prozent auf jetzt 116 gestiegen, sagte Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) in Wiesbaden. "Das zeigt, dass die Sicherheitsbehörden dieses Instrument auch bundesweit annehmen." Die elektronische Fußfessel sei "eine wichtige Ergänzung zu den anderen Instrumenten der Überwachung von Gefährdern und gefährlichen Straftätern".