Radfahrer in Ahrensfelde tödlich verunglückt

In Gegenverkehr geraten

Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag im Landkreis Barnim tödlich verunglückt.

Nach Angaben der Polizeidirektion Ost vom Dienstag war der Mann kurz nach 17 Uhr in Ahrensfelder Ortsteil Eiche unterwegs, gemeinsam mit einem zweiten Radler. Nach Zeugenangaben fuhren die beiden mit hohem Tempo, wie Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß sagte.



Der 69-Jährige sei dann gegen den Bordstein geprallt und in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem Pkw und starb vor noch Ort an seinen Verletzungen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, ebenso der zweite Radfahrer.