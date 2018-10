Viele – auch Frauen – finden die #MeToo-Diskussion "überzogen". Banale Geschichten würden neben echten Vergewaltigungen stehen…

Ich glaube, was banal ist und was nicht, ist von außen immer eine andere Sicht als wenn es einem selbst passiert. Sexistische Vorfälle wie sexuelle Übergriffe oder blöde Sprüche ebnen allen Taten, die danach kommen, den Weg und sorgen für ein bestimmtes Klima. Wer sich an sexistische Sprüche im eigenen Umfeld gewöhnt hat, geht vielleicht nicht zum Chef, wenn wirklich etwas passiert ist, oder sucht sich anderswo Hilfe. Das ist der Punkt an dem die Gesellschaft etwas ändern kann: ganz vorne.

Berlin sieht sich selbst als weltoffene Stadt - sind wir das auch in Bezug auf die Sexismus-Problematik?

Ich weiß nicht, ob man das an Berlin festmachen kann. Denn es ist immer noch sehr unterschiedlich. Man sieht seit #aufschrei aber einen Unterschied, wie die Debatte geführt wird. Es fühlt sich immer noch schlimm an. Aber es ist weniger schlimm als es 2013 war. Und es wird stetig besser. Aber es ist immer noch viel zu tun.