Am 5. Oktober 2017 wütete einer der verheerendsten Stürme in Berlin und Brandenburg: "Xavier" hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Fünf Menschen starben. Zwei Millionen Bäume stürzten um oder wurden beschädigt. Wie sieht es ein Jahr später aus?

Vor einem Jahr tobte das Sturmtief "Xavier" in der Region – mit einer verheerenden Bilanz. In Brandenburg kamen vier Menschen ums Leben, etwa zwei Millionen Bäume stürzten um oder wurden beschädigt. In Berlin wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen. Mindestens 46.000 Bäume in den Berliner Forsten und rund 10.000 Straßen- und Parkbäume wurden durch das Unwetter umgestürzt oder stark beschädigt. Die Schäden durch "Xavier" waren deshalb so verheerend, weil die Böden in der Region im letzten Jahr vom Regen durchnässt waren und die Wurzeln keinen Halt hatten. Hinzu kam, dass die Bäume noch sehr viel Laub trugen, im Gegensatz zu diesem Jahr.

Einige Bäume bleiben wohl liegen

In Brandenburg wütete "Xavier" vor allem in den Landkreisen Prignitz und Elbe-Elster. Dort sind die Folgen noch heute sichtbar, sagt Carsten Leßner, Leiter der obersten Forstbehörde in Brandenburg. "Sie sehen überall noch einzelne Bäume, die umgefallen oder umgebrochen und noch nicht aufgearbeitet sind", so Leßner. Es gebe sogar noch Flächen, wo ganze Waldbereiche am Boden liegen. Leßner schätzt, dass rund 80 Prozent der Schäden inzwischen beräumt sind. Einige Bäume werden aber wohl auch liegen bleiben, meint Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD). "Man wird nicht jeden Baum beseitigen können, weil es sich wirtschaftlich nicht trägt, jedes Holz zu bergen", so der Minister.

Bei Aufforstung hinkt Brandenburg hinterher

Bei der Aufforstung hinkt das Land allerdings hinterher. Nach dem heißen Sommer ist der Boden zu trocken, sagt Leßner. "Solange die Regenphase nicht einsetzt und der Boden durchfeuchtet ist, können wir nicht pflanzen, weil die Pflanzen sofort wieder vertrocknen würden."

Idealer Nährboden für Schädlinge

Hinzu kommt, dass die umgeworfenen Bäume, die "Xavier" hinterließ und das Holz, das nach den Waldbränden zurückblieb, ideale Brutplätze für Schädlinge sind. Diese gedeihen bei Hitze besonders gut. "Das Auftreten von Borkenkäfern in den verschiedenen Baumarten ruft wiederum weitere Schadholzmengen hervor, so dass der Wald in Brandenburg momentan in einer großen Stresssituation ist", sagt Hubertus Kraut, Direktor des Landesbetriebs Forst. Deshalb ist Prävention ein Thema in Brandenburg. "Wir müssen unsere Wälder darauf einstellen und dafür fit machen, mit solchen Ereignissen umzugehen, weil sie nicht einmalig bleiben." Die Wälder fit zu machen durch Aufforstung, Mischung und starke Bäume sei aber eine Generationenaufgabe, so Kraut.

Sturm und Hitze setzen Bäumen zu

In Berlin waren vor allem die Straßenbäume "Xavier" ausgeliefert, die bereits durch Schadstoffe und schwierige Standorte zwischen Pflaster und Asphalt vorbelastet sind. In diesem Herbst droht kein Szenario wie im letzten Jahr. Viele Bäume haben ungewöhnlich früh begonnen, ihr Laub abzuwerfen. Allerdings hat die lange Trockenperiode des Sommers ihnen ebenfalls schwer zugesetzt, sagt Derk Ehlert, Experte für Wildtiere und Naturschutz bei der Berliner Umweltverwaltung. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch gar nicht erkennbar.

Baumpflege und Prävention wichtig

Wo Äste abgestorben sind, wo ein Baum seine Standfestigkeit verloren hat und damit auch zu einer Gefahr für Menschen werden könnte, lässt sich heute noch gar nicht sagen. Dafür sei Prävention und Baumpflege umso wichtiger, gibt Danny Freymark, umweltschutzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion zu Bedenken. Geld, sagt Freymark, sei nicht das Problem. Eher die Frage, ob nun das Land oder die Bezirke zuständig sein sollen für den Baumschutz. Die Berliner Grünen haben damit begonnen ein umfassendes Konzept zu erarbeiten. So könnten künftig andere, widerstandsfähigere Baumsorten gepflanzt werden, sagt der naturschutzpolitische Sprecher Turgut Altug. Einige Bezirke schauen inzwischen genauer hin, ob sich wirklich jeder Standort für Neuanpflanzungen eignet, ob dort genug Platz ist damit Bäume ein stabiles Wurzelwerk entwickeln können. Eines gibt Turgut Altug aber zu bedenken: Gegen Stürme wie damals Xavier könne man präventiv nur sehr wenig tun.