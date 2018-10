West-Nil-Virus bei Pferd in Brandenburg nachgewiesen

Virus breitet sich in Europa aus

Im Elbe-Elster-Kreis ist erstmals in Deutschland ein Pferd mit dem West-Nil-Virus infiziert worden. Die Behörden suchen nun nach der Infektionsquelle. Denn das Virus kann in seltenen Fällen auch Menschen ernsthaft in Gefahr bringen.