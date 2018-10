Frida Freitag, 05.10.2018 | 10:46 Uhr

Noch einmal: das Areal des ehemaligen Tramdepots liegt NICHT in der Potsdamer Innenstadt. Selbst bis zum Bahnhof, der auch nicht in der Innenstadt liegt, muß man noch am alten Friedhof und an der Staatskanzlei vorbei. Und wer gegenüber des Geländes wohnt, wird ganz sicher nicht behaupten, er lebe in der Innenstadt. Es bleibt dabei, um die Innenstadt zu betreten, muß man die Havel überqueren!