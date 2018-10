Sprengsatz explodiert in Kreuzberger Shisha-Bar

Keine Verletzten bei Anschlag in Oranienstraße

Unbekannte haben einen Sprengstoffanschlag auf eine Shisha-Bar in der Kreuzberger Oranienstraße verübt. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter morgens gegen 4.30 Uhr mit einem Werkzeug ein Loch in die Scheibe des geschlossenen Lokals und warfen den Sprengsatz hinein, der sofort explodierte.