Geburtsstation in Nauen muss dichtmachen

Seit 2014 steigt in Brandenburg die Zahl der Geburten - auch im Havelland. Doch die Geburtsstation in der Havelland-Klinik in Nauen ist seit Montag geschlossen: Zwei der fünf Hebammen haben gekündigt. Die Regierung bemüht sich um Schadensbegrenzung.