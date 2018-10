Mehr als 200 Studenten haben am Mittwochabend den Ringbahnverkehr der S-Bahn in Prenzlauer Berg zum Erliegen gebracht. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, erteilte sie in den späten Abendstunden mehr als 200 feiernden Studenten Platzverweise.

Demnach hatte die S-Bahn gegen 22:55 Uhr die Bundespolizei alarmiert, da mehr als 200 junge Menschen ausgelassen den Beginn ihrer Studienzeit auf den S-Bahnhöfen Landsberger Allee und Greifswalder Straße feierten.