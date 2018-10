Die Berliner Polizei hat nach Bränden in mehreren Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses in Hellersdorf einen Verdächtigen festgenommen.



Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, war der 26-jährige mutmaßliche Brandstifter den Polizisten während der Rettungs- und Löschmaßnahmen in der Nacht zuvor durch sein nervöses Verhalten aufgefallen. Zudem wurde er von einem Zeugen wiedererkannt. Deshalb wurde der Mann festgenommen und einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin überstellt. Die Ermittlungen dauern an.