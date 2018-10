Bild: rbb/Raphael Knop

Flucht vor der Berliner Polizei - Mordanklage nach Verfolgungsjagd mit zwei Toten

17.10.18 | 14:18 Uhr

Im Juni 2018 flüchtete eine Diebesbande vor der Berliner Polizei. An der Kantstraße erfasste das Fluchtauto eine junge Frau, sie starb am Unfallort. Ein Beifahrer des Fluchtautos starb wenig später im Krankenhaus. Jetzt wurde Anklage wegen Mordes gegen den Fahrer erhoben.

Nach einer Flucht mit dem Auto in Berlin, bei der eine unbeteiligte junge Frau ums Leben kam, ist gegen einen Mann Anklage wegen Mordes erlassen worden. Dem 27-Jährigen wird fahrlässige Tötung, Straßenverkehrsgefährdung und Durchführung eines verbotenen Straßenrennens vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Dem Mann werde zur Last gelegt, im Juni 2018 nach einem Diebstahl auf der Flucht zunächst einen Polizeibeamten angefahren zu haben. Anschließend sei er mit 80 km/h durch eine Tempo-30-Zone gerast und habe dabei mehrere Autos gerammt.



Danach soll er beim Überfahren einer roten Ampel eine Fußgängerin erfasst haben. Die 23-Jährige starb noch am Unfallort. Ein 18 Jahre alter Beifahrer des Angeklagten hatte durch den Unfall ebenfalls starke Verletzungen erlitten und verstarb wenig später im Krankenhaus. Der 27-Jährige sitzt seit dem Unfall in Untersuchungshaft.



Autofahrer rammte Polizeiauto beiseite

Laut Polizeibericht wurden der 27-Jährige, sowie seine späteren Mitfahrer im Alter von 18 und 14 Jahren, am 6. Juni gegen 21.30 Uhr von Zivilfahndern dabei beobachtet, wie sie in der Westfälischen Straße in Wilmersdorf Werkzeuge aus einem aufgebrochenen Ford Transit in ihren Audi luden. Die Beamten verfolgten das Trio daraufhin mehrere Kilometer. Danach konnte die Polizei das Fahrzeug am Stuttgarter Platz einkeilen und stoppen. Durch mehrfaches Vor- und Zurückstoßen gelang es dem Audi freizukommen. Dabei wurde ein Polizist eingeklemmt und schwer verletzt.

Tatverdächtiger flüchtete zu Fuß weiter

Nach weiterer Flucht überfuhren die mutmaßlichen Täter an der stark frequentierten Kreuzung Kantstraße Ecke Windscheidstraße eine rote Ampel. Sie prallten auf weitere Fahrzeuge, deren Insassen dadurch teilweise verletzt wurden. Nach dem Überqueren der Kantstraße erfasste der Audi eine 23-Jährige, als sie ihr Rad an der grünen Fußgängerampel über die Straße schob. Sie starb noch am Unfallort. Der flüchtende Auto fuhr noch etwa 100 Meter weiter, bis er anhielt. Der 27-Jährige soll den Wagen gesteuert haben. Er floh zu Fuß, konnte aber ebenso wie die beiden anderen Tatverdächtigen festgenommen werden. Bei der Flucht wurden insgesamt drei Menschen verletzt. An fünf Autos entstand hoher Sachschaden.

