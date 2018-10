rbb/Gudrun Reuschel Audio: Inforadio | 04.10.2018 | Silke Mehring | Bild: rbb/Gudrun Reuschel

Technischer Defekt - Flughafen Tegel kriegt Gepäckabfertigung nicht in den Griff

04.10.18 | 14:51 Uhr

Flugpassagiere am Berliner Flughafen Tegel müssen für die Gepäckabfertigung viel Geduld mitbringen: Im Terminal C1 ist am Donnerstag ein Gerät ausgefallen. Inzwischen wird es ausgetauscht. Doch die Beschwerden häufen sich schon seit Wochen.

Am Flughafen Berlin-Tegel ist seit dem Donnerstagvormittag die Gepäckabfertigung in Terminal C1 verzögert. Grund sei ein technischer Defekt, sagten die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) und die Bundespolizei rbb|24. Er betreffe einen Generator, der zur Anlage gehört, die das von Fluggästen aufgegebene Gepäck röntgt, so der Bundespolizei-Sprecher Jens Schobranski. Seit dem frühen Nachmittag werde er ausgetauscht. Die sogenannte Röntgengepäckanlage stehe still. Bis zum Abend soll der Austausch abgeschlossen sein. Die Lebenszeit eines solchen Generators sei ein Jahr, alle sechs Monate würden sie kontrolliert. Dennoch komme es hin und wieder vor, dass ein Gerät defekt sei. Die Anlage laufe mit hoher Auslastung, betonte Schobranski. der Generator repariert werden kann oder ausgetauscht werden muss. der Generator repariert werden kann oder ausgetauscht werden muss.

Wartende Passagiere gibt es in Tegel seit Wochen | Bild: imago/Peter Sandbiller

Flugverlegung und Personalaufstockung

Der Defekt der Anlage sei gegen 9.30 Uhr aufgetreten, sagte Flughafen-Sprecher Tolksdorf. Daraufhin habe sie nur noch mit verminderter Geschwindigkeit betrieben werden können. Um die Abfertigung in Terminal C1 zu entlasten, wurden Flüge nach C2 und C3 verlegt. Auch am Sperrgepäckschalter sei das Personal aufgestockt worden, damit auch dort Passagiere mit regulärem Gepäck einchecken können. Diese Maßnahmen würden aufrecht erhalten, bis die Anlage wieder in Betrieb gehen könne. Sie seien erfolgreich. "Es ist nicht mehr so voll wie heute Vormittag", sagte Tolksdorf am frühen Nachmittag in Bezug auf C1. Im Flugverkehr komme es lediglich zu leichten Verspätungen. In jedem Fall gehe aber bei der Abfertigung die Sicherheit vor.

Vor allem Easyjet betroffen

Am Vormittag hatten sich an den Abfertigungsschaltern lange Schlangen gebildet. Vor allem die Billig-Airline Easyjet war betroffen. Dabei spiele vermutlich auch der Feiertag am gestrigen Mittwoch eine Rolle. Von Tumulten sei die Situation jedoch weit entfernt, so Tolksdorf am Mittag.

Erst am Samstag Chaos

Erst am Samstag war das Terminal C am Flughafen Tegel überfüllt gewesen. Vor den Abfertigungsschaltern von Easyjet bildeten sich lange Schlangen. An dem Tag begründete das die Flughafengesellschaft damit, dass Easyjet trotz hohen Passagieraufkommens nur vier Check-in-Schalter geöffnet hatte. Es sei eine "aufgehitzte Stimmung" entstanden.



Seit Wochen schon hagelt es Beschwerden, weil der an der Kapazitätsgrenze arbeitende Airport vor allem bei der Abfertigung aber auch nach der Landung von Flugzeugen kaum noch hinterherkommt. Der "Tagesspiegel" hatte zuletzt Beschwerden gesammelt über fehlende Rampenfahrer, nicht genug Einweiser für die Flugzeuge und große Verzögerungen, bis das Gepäck über die Bänder rollt.