Neue Wendung im Fall der Berliner Geldtransport-Räuber: Die Täter sind nach Angaben der Polizei ohne Beute auf der Flucht. Einen Teil des Geldes verloren sie noch am Tatort, den anderen in einem Fluchtauto. Auch der zweite Fluchtwagen wurde mittlerweile entdeckt.

Bei dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin sind die Täter offenbar leer ausgegangen. "Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsunternehmen gehen wir davon aus, dass die Täter gar keine Beute gemacht haben", sagte Polizeisprecherin Heidi Vogt dem rbb am Sonntag.

Die Räuber hätten demnach einen Teil des Geldes am Tatort verloren und den anderen Teil in ihrem abgestellten Fluchtwagen zurückgelassen. Zudem fanden Ermittler in der Nacht auf Sonntag in Kreuzberg das mutmaßlich zweite Fluchtauto. "Die Kriminaltechniker untersuchen es jetzt", sagte Vogt.