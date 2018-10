Nach dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin sind die Täter weiter flüchtig. Zur Stunde gebe es keine neuen Ermittlungsergebnisse, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen.

Die Täter hatten den Geldtransporter am Freitag gegen 7:30 Uhr an der Ecke Schillingstraße und Alexanderstraße mit zwei Autos eingekeilt. Sie bedrohten die Insassen mit Waffen und brachen währenddessen die Hecktüren des Transporters auf. Mit ihrer Beute flüchteten sie in den zwei Autos durch den Berufsverkehr.



Eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war, nahm die Verfolgung auf. Aus einem der Wagen wurden daraufhin mehrere Schüsse abgefeuert. Der Polizeiwagen wurde im Frontbereich getroffen, die zwei Beamten blieben aber unverletzt. Sie brachen die Verfolgung ab.