Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus einem Bus in Berlin-Moabit ausgestiegen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie war damals 14 Jahre alt. Die aufwendige Suche der Polizei und zahlreiche weitere Fahndungsmaßnahmen blieben bis heute ohne Ergebnis.

Mehr als 230 Hinweise waren bisher eingegangen. Zuletzt suchte die Berliner Polizei nach einem Mann, der im März 2018 am Telefon anonym berichtete, die Leiche der Jugendlichen liege in Brieselang (Havelland) begraben. Trotz des Einsatzes von Spürhunden und einer Drohne war nichts gefunden worden. In der Sendung wandte sich die Polizei mit dem Mitschnitt der Telefonate an die Fernsehzuschauer.

Die ZDF-Sendung am Mittwochabend hatte den Titel "Wo ist mein Kind?". Neben dem Berliner Fall ging es um drei weitere verschwundene Menschen aus Hamburg, Remscheid (Nordrhein-Westfalen) und Burgsinn (Bayern).