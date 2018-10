In Brandenburg sind die Menschen der Studie zufolge besonders unglücklich über ihr Haushaltseinkommen: Mit rund 19.400 Euro liegt es deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von fast 22.000 Euro; unter den anderen ostdeutschen Bundesländern ist es aber das höchste. Auch mit ihrer Gesundheit sind die Menschen in Brandenburg unzufrieden. Mit 44,9 Pflegebedürftigen auf 1.000 Einwohner liegt die Pflegequote im Land zudem auf dem zweithöchsten Platz deutschlandweit. Nur Mecklenburg-Vorpommern liegt darüber.

In einem Bereich schneidet Brandenburg dagegen gut ab: Mit 75,9 Prozent seien in keiner anderen Region so viele Menschen verheiratet oder lebten mit einem Partner zusammen, so der Glücksatlas.

Genau entgegengesetzt ist es in diesem Bereich in Berlin: Hier sind 60,8 Prozent verheiratet oder leben in einer Partnerschaft - der niedrigste Wert bundesweit. Zudem träfen in der Hauptstadt unterdurchschnittliches Einkommen auf überdurchschnittlich hohe Mieten, heißt es in dem Bericht. Die Kaltmiete entspräche im Schnitt 20,2 Prozent des Einkommens, der höchste Wert deutschlandweit. Auch bei der Arbeitslosigkeit ist Berlin mit neun Prozent der negative Spitzenreiter.