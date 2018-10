Die Gründerin der Berliner Tafel, Sabine Werth, ist am Mittwoch mit dem Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler ausgezeichnet worden. Mit Sabine Werth werde ein Mensch geehrt, der in vorbildlicher Weise durch sein Engagement einen erheblichen Anteil an der Erhaltung des sozialen Friedens in unserer Gesellschaft leiste, hieß es zur Begründung. Sie lebe Werte wie Humanität, Gerechtigkeit und Solidarität durch praktisches Tun vor. Damit sei sie auch ein Vorbild für die Politik. Mit der Ehrung Werth werde zudem "allen ehrenamtlichen Helfern der Tafelbewegung Anerkennung und Dankbarkeit ausgedrückt".