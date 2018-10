Autofahrern erspart er lästige Warterei an der Ampel. Auch bei Rot rechts abbiegen - mit dem grünen Pfeil geht das. Allerdings auf Kosten der Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer, kritisiert Roland Stimpel vom Fachverband Fussverkehr Deutschland. "Aus Sicht von Fußgängern sind die Erfahrungen sehr, sehr schlecht", sagt Stimpel. "Man hat grün, kann sich aber nicht darauf verlassen, dass man sicher über die Straße kommt." Der grüne Pfeil fällt im Praxistest durch, sagt Fußgänger-Lobbyist Stimpel. Er hat dabei die Zahlen auf seiner Seite: In einer groß angelegten Studie haben die Unfallforscher der großen Versicherungen Kreuzungen mit grünem Pfeil unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die allermeisten Autofahrer halten sich nicht an die Vorschriften, die beim Rechtsabbiegen mit grünem Pfeil gelten. Die Straßenverkehrsordnung besagt nämlich, dass auch beim grünem Pfeil Autos zunächst einmal anhalten müssen, sagt Stimpel. "Das ist wie ein Stopp-Zeichen. Wenn der grüne Pfeil da ist und die Ampel auf rot, muss man vor der weißen Linie halten. 80 Prozent der Autofahrer tun das nicht." Wird man erwischt, kostet das 70 Euro und einen Punkt in Flensburg, so Stimpel.

Eigene Ampeln und Grünphasen für Radfahrer und Fußgänger also: Ähnliche Pläne gibt es auch in der SPD-Fraktion. In eine ähnliche Richtung denkt auch Roland Stimpel: Sein Fußgänger-Verband fordert, dass in das neue Fußverkehrs-Kapitel des Berliner Mobilitätsgesetzes auch ein Passus zu den grünen Pfeilen kommt. "Wir wollen, dass sie überall dort, wo es Fußgängerüberwege gibt, wo Radwege kreuzen, wegkommen."



Ganz verschwinden müsste das Verkehrsrelikt aus Ostzeiten aber nicht, sagt Stimpel. An Autobahnkreuzen oder in Gewerbegebieten, wo keine Fußgänger unterwegs sind, könne der grüne Pfeil am Ampelmast ruhig hängen bleiben.