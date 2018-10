Ein Motorradfahrer ist in Guben (Spree-Neiße) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dann an seinen schweren Verletzungen gestorben.



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 47-jährige Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit dem Lkw kollidiert, als dieser aus einer Einfahrt fuhr. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen

Schock und wurde vor Ort behandelt.