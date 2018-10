Bild: rbb/Tim Schwiesau

Aktivisten berichten auf Twitter - Offenbar zwei Besetzungen in Kreuzberg und Moabit

06.10.18 | 14:54 Uhr

Aktivisten haben am Samstagmittag nach eigenen Angaben Räume in zwei Berliner Häusern besetzt. Zunächst wurde ein Fall aus Kreuzberg bekannt, wenig später aus Moabit. Das Haus in Moabit soll angeblich Wohnungs- und Obdachlosen zur Verfügung gestellt werden.

Am Samstagmittag sind nach Angaben von Aktivisten Räume in zwei Häusern in Berlin besetzt worden. Zunächst wurde per Twitter bekannt, dass in Berlin-Kreuzberg in der Skalitzer Straße 106 Räume im Souterrain und Keller in Beschlag genommen worden seien. Auf der Internetseite der Initiative #besetzen" hieß es: "Im Rahmen der #besetzen-Kampagne haben wir uns die Kellerräume der Skalitzer Straße 106 angeeignet." Bis 22 Uhr haben die Besetzer eine Kundgebung angemeldet. Die Polizei sei mit Beamten im "mittleren zweistelligen Bereich" vor Ort, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage dem rbb. Derzeit werde geprüft, ob sich tatsächlich Besetzer im Haus befinden, hieß es gegen 14:00 Uhr.



Nach der Besetzung in Kreuzberg erklärten die Aktivisten ebenfalls über Twitter, man habe "im Rahmen der Kampagne #besetzen das Haus in der Berlichingerstraße 12 in Moabit besetzt".

Kiezsport statt Ferienwohnungen

Wie ein Sprecher von der sogenannten "Besetzungskampagne" rbb|24 mitteilte, richte sich die Besetzung in der Skalitzer Straße gegen geplante Ferienwohnungen in dem Haus. Man fordere, in den Räumlichkeiten im Souterrain Kiezsportmöglichkeiten zu schaffen. Sie seien mit dem Eigentümer des Hauses im Gespräch, dieser überlege sich, die Pläne "zu tolerieren". Zurzeit (Stand 13:45 Uhr) hielten sich etwa 30 Sympathisanten vor dem Haus auf, die Stimmung sei "friedlich".



Die Besetzung sei eine "Antwort auf die stetig voranschreitende Touristifizierung und Privatisierung" sowie die "Verdrängung von Menschen zugunsten höherer Profite des Kapitals", hieß es von Seiten der mutmaßlichen Besetzer.

Wohnraum für Obdachlose

In Moabit wolle man das Haus in der Berlichingenstraße 12 "den vielen Wohnungs- und Obdachlosen in dieser Stadt" zur Verfügung stellen, hieß es in einem Tweet der Initiative #besetzen. Der Eigentümer habe zuvor den 33 wohungslosen Männern, die zum Teil schon viele Jahre in dem Haus lebten, gekündigt und trotz Widerstand und Rechtsstreit eine Räumung veranlasst.

Die Aktionen seien Teil des "Herbst der Besetzungen" heißt es auf Twitter. Die Initiative #besetzen sei ein loser Zusammenhalt von Menschen, die "die Aneignung von Häusern richtig und legitim finden".



Bereits mehrere Besetzungen in diesem Jahr

Aktivisten hatten bereits mehrere Häuser in diesem Jahr besetzt, zuletzt in der Kreuzberger Großbeerenstraße 17a. Dort können sie bis zum 14. Oktober mit der Eigentümerin über die Nutzung des Hauses verhandeln. Auch hier hatten sich die Besetzer per Twitter an Unterstützer und die Öffentlichkeit gewandt. Zudem waren am Pfingssonntag in Neukölln und Kreuzberg mehrere Häuser vorübergehend besetzt worden. Nachdem Verhandlungen zwischen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land und den Hausbesetzern über eine selbstverwaltete Vermietung gescheitert waren, wurden die Gebäude von der Polizei geräumt.

Sendung: