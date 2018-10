So richtig nass und schmuddelig war der Herbst noch gar nicht, da schaltet er schon wieder auf gefühlten Spätsommer um. Mehr als 20 Grad sind für Dienstag vorausgesagt. Die großen Regenschauer, nach denen die Natur lechzt, sind hingegen nicht Sicht.

In Berlin und Brandenburg werden am Dienstag noch einmal Temperaturen von bis zu 21 Grad Celsius erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, soll es zudem ein sonniger Tag werden. Der Mittwoch soll ebenso trocken und heiter werden bei 17 Grad.

Temperaturen über 20 Grad sind für diese Jahreszeit ungewöhnlich. Die Temperaturauswertung der DWD-Station in Berlin-Dahlem zeigt etwa , dass die meisten Tage des Oktobers 2018 wärmer waren als üblich, dass es mehr Sonnenstunden gab sowie Niederschläge seltener fielen und in geringeren Ausmaßen. Schon die Sommermonate waren meist sehr heiß und viel zu trocken.

Zuvor wird es am Montag noch einmal ähnlich kalt wie am Wochenende: Die Wetterexperten sagten Temperaturen von maximal 8 Grad sowie Wolken und Regen voraus. Schwere Niederschläge werden nicht erwartet. Dazu weht ein böiger Wind. Angesichts des nassen Wetters rät die Berliner Polizei Autofahrern dazu, vorsichtig zu fahren. Auch laubbedeckte Straßen könnten eine Rutschgefahr darstellen, sagte eine Sprecherin.

Die Auswirkungen des anhaltend geringen Niederschlags sind in der Region nicht zu übersehen:

- In vielen Flüssen herrscht Niedrigwasser. Auf vielen Abschnitten von Oder und Elbe fahren schon seit Monaten keine Frachtschiffe mehr. Die Pegel der Spree können derzeit noch durch Wasser aus Talsperren und Bergbauseen stabil gehalten werden, an einigen Stellen hat sich allerdings bereits ihre Fließrichtung umgekehrt. Der Regen der vergangenen Wochen war offenbar nicht aureichend, um die abgelassenen Wasser aus künstlichen Seen zu ersetzen.



- Nach den Ernteausfällen des Sommers bangen viele Landwirte nun um die Wintersaat, die ab Oktober in den Boden gebracht wird. Allerdings sind die Böden vielerorts so ausgetrocknet, dass sie an "Puder" erinnern und die neue Saat gar nicht aufnehmen können.

- Viehbesitzer führen Notschlachtungen durch, weil Futter für ihre Tiere nicht in ausreichendem Umfang angebaut werden konnte oder zu teuer geworden ist.



- Auch die Bäume in den Wäldern und Stadtparks haben Schaden genommen. Das genaue Ausmaß und seine Folgen können derzeit noch gar nicht eingeschätzt werden. Klar ist allerdings schon, dass viele Bäume an Widerstandskraft eingebüßt haben, etwa gegenüber Herbststürmen.