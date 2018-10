Eine Gruppe von Hooligans hat in der Nacht zu Freitag das linke Szenelokal "Nowawes" in Potsdam-Babelsberg angegriffen. Sie schlugen mit Stangen um sich und warfen Scheiben ein, berichtete ein Mitarbeiter des Lokals auf Nachfrage von rbb|24. Die Gäste hätten sich im Gebäude verbarrikadiert, eine Person sei durch eine von draußen geworfene Flasche verletzt worden.

Die Angreifer hätten zum Teil blau-weiße Masken und blau-weiße Fanutensilien getragen, so der Nowawes-Mitarbeiter. Es sei klar, so der Mann im Gespräch mit rbb|24, dass es sich um Fans von Hertha BSC gehandelt habe. Die Polizei wollte diese Information zunächst nicht bestätigen, es werde ermittelt.

Der Bundesligist hatte am Donnerstagabend ein Testspiel gegen den SV Babelsberg bestritten. Das Stadion des Regionalligisten ist nur wenige Minuten vom Lokal entfernt. Vor dem Spiel hatten beide Teams ein Zeichen "für Vielfalt und Toleranz in Berlin und Brandenburg" gesetzt und sich hinter einem Banner mit der Regenbogenfahne versammelt. Zudem wärmten sich die Hertha-Spieler in Trikots auf, die mit den Slogan "In Berlin kannst du alles sein - außer Rassist" bedruckt waren. Die Babelsberger trugen Shirts mit dem Motto "Nazis raus aus den Stadien".