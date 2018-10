Mario K. Freitag, 26.10.2018 | 13:40 Uhr

"Mehrheit der Täter kommen aus Deutschland"



Nette Schlagzeile, lieber RBB, suggeriert aber wieder etwas, das so nicht unbestritten zutrifft.

Dazu ein weiterer Fakt: Anteil der Deutschen in Berlin: 82,4% (Amt für Berlin-Brandenburg, Pressemitteilung vom 14.09.2018). Das bedeutet, 17,6% der Einwohner stellen rund 39% der Intensivtäter (vorausgesetzt, alle sind in Berlin wohnhaft?). Die Schlagzeile könnte also genauso gut lauten: "Ausländer sind mehr als doppelt so oft kriminell wie Deutsche". Beides bildet nur einen Teil der Realität ab. Ich finde Ihre einseitige Auswahl nicht angemessen.

Und noch eine Frage: wie viele der rund 61% Deutschen haben einen Migrationshintergrund? Da ein Bericht über kriminelle Clans hier auf der Seite verlinkt ist, drängt sich das direkt auf.



Ursachen zu benennen, ist der erste notwendige Schritt zur Lösung der Probleme. Sollte ich mit den Vermutungen falsch liegen, bitte korrigieren Sie mich. Ich lerne durchaus gern etwas dazu.