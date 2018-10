imago Video: rbb|24 | 27.10.2018 | Bild: imago

Interview | Zeitumstellung - "Das Licht, das uns glücklich macht, gibt es schon"

27.10.18 | 09:07 Uhr

Mit der Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag beginnt endgültig die dunkle Jahreszeit. Das kann schon mal aufs Gemüt schlagen. Lichtforscher Oliver Stefani erklärt, was gutes Licht ausmacht und warum Helligkeit nicht alles ist.

rbb: Herr Stefani, was bedeutet die winterliche Zeit für unseren Organismus? Oliver Stefani: Wenn die Tage kürzer werden, bekommen wir weniger Tageslicht. Deswegen sollten wir versuchen, dieses Licht so gut wie möglich auszunutzen. Auch wenn es regnerisch, kalt und trüb ist, würde ich versuchen, trotzdem rauszugehen und vor allem früh das Licht zu nutzen. Aber wer abends länger wach bleiben will, sollte auch das Abendlicht nutzen.

zur person Oliver Stefani ... ist Lichtforscher am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel. Unter anderem hat er publiziert zum Thema "'Gutes' Blaulicht, 'schlechtes' Blaulicht – geblockt wird, was krank macht".

Wie sollte man mit dem künstlichen Licht umgehen oder mit der Beleuchtung zu Hause? Was gilt es zu beachten? Das künstliche Licht sollte sich möglichst am Tageslicht orientieren. Wenn es jetzt natürlich früh morgens und abends dunkel ist, braucht man trotzdem Kunstlicht. Da sollte man aber aufpassen: Morgens kann es uns einfach wachmachen - und das wollen wir ja auch. Es gibt uns ein Zeitsignal, synchronisiert unsere innere Uhr mit dem Tag. Abends würde uns das Kunstlicht allerdings auch wach machen. Wenn man abends ein bisschen länger wach bleiben oder noch etwas arbeiten will, ist das okay. Wenn man aber müde ist und ins Bett gehen möchte, sollte man aufpassen mit dem Licht – auch mit elektronischen Geräten wie Handys oder Tablets.

Wie Sie es jetzt schildern, gibt es also gutes und schlechtes Licht? Ja, so könnte man es nennen. Gutes Licht am Tag bedeutet, dass hohe Blauanteile enthalten sind. Das entspricht dem Tageslicht, das auch sehr hohe blaue Anteile hat. Es ist wichtig, um sich wohlzufühlen, und damit wir einfach leistungsfähig sind. Am Abend sollte man eher warmes Licht verwenden mit weniger Blauanteilen, etwa Kerzenlicht. Was tut sich in unserem Körper bei der richtigen Beleuchtung? Die richtige Beleuchtung signalisiert dem Körper, dass entweder Tag oder Nacht ist. Ein warmes Licht würde eher signalisieren, dass Abend ist. Das heißt, man wird auf den Schlaf vorbereitet. Wir haben Messungen im Labor gemacht, wo man tatsächlich sieht, dass sich das direkt auf den Schlaf auswirkt. Tagsüber wirkt sich das richtige Licht positiv auf unsere kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit und auf das Wohlbefinden aus.

Künstliches Licht sollte sich also möglichst am Tageslicht orientieren, sprich: Wenn es draußen dunkel ist, sollte es auch drinnen nicht zu hell sein. Lichtforscher wie Sie suchen wahrscheinlich nach dem perfekten Licht, das uns glücklicher und gesünder macht. Wie könnte das Licht der Zukunft aussehen? Dieses richtige Licht, das glücklich und gesund macht, gibt es eigentlich schon: Es ist das Tageslicht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man das Tageslicht durch Tageslichtlenksysteme mehr ausnutzen kann. Dass man etwa bei der Architektur besser darauf achtet, dass in die Gebäude mehr natürliches Licht kommt. Das ist natürlich nicht immer möglich. Deswegen wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch das künstliche Licht am Tageslicht mit all seinen Eigenschaften orientieren. Es wird intelligenter werden, sich an die Tageszeit, möglicherweise auch an die Personen anpassen - und es wird sich ein verändertes Bewusstsein für Energieeffizienz entwickeln. Inwiefern?

Im Moment spricht man von Lumen pro Watt. Das bedeutet, es wird nur die Helligkeit berücksichtigt, der Helligkeitseindruck vom Licht. Man weiß aber, dass das nicht alles ist. Wir haben Lichtfühler im Auge, die nicht dem Sehen, nicht dem Helligkeitseindruck dienen. Sie wirken direkt auf unsere innere Uhr und auch auf andere Gehirnregionen. Das bedeutet: Man muss die Energieeffizienz anders berechnen.

Herr Dr. Stefani, wir danken Ihnen für das Gespräch. Das Gespräch führte Leon Stebe. Das vollständige Interview können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im obersten Bild nachhören.