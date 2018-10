Sind diese Meningokokken denn so ansteckend?

Ja. Reden reicht schon. Es müssen für eine Übertragung keine Küsschen ausgetauscht werden. Allerdings stecken sich Personen über 25 Jahre seltener an. Doch der Meningokokken Typ W erwischt auch Ältere und macht uns hier in Europa inzwischen etwas nervös. Früher waren die Typen regional sortiert. Hier in Deutschland hatten wir Typ B und C. Doch durch das viele Reisen und auch die Migrationsbewegungen verquirlen sich die Buchstaben und alle kriegen alle Sorten. Das fängt jetzt auch in Deutschland an.

Grundsätzlich haben wir in Deutschland aber eine niedrige Trägerrate. In England beispielsweise ist sie zehnmal so hoch. Die Gründe dafür sind unklar.

Aber noch einmal. Diese Bakterien sind so leicht übertragbar, dass nach einem Kontakt jeder eine Antibiotika-Therapie machen sollte. Egal, ob er Symptome hat oder nicht. Das betrifft im Zweifelsfall viele Menschen. Auch die Mitarbeiter in den Notaufnahmen.

Dass der KitKatClub als Fetisch- oder Sex-Club gilt, hat also gar nichts mit der Verbreitung zu tun?

Nein, das ist vollkommen egal. Das war einfach Pech. Wir hatten das vor ein paar Jahren hier in Berlin auch schon einmal in einem Hostel. Die Frau ist dann sogar gestorben. Das Schlimme ist, dass derjenige, der ansteckend ist, es ja erstmal selbst nicht weiß.